Чехол CAIUL Submarine для камер Fujifilm Instax Mini 11. Защищает камеру от загрязнений, царапин и поломок при случайных ударах. Верхняя часть отстегивается, чтобы вы могли приступить к съемке, не снимая чехол полностью. В комплекте идет съемный плечевой ремень, регулируемый по длине. Материалы: искусственная кожа, подкладка из микрофибры.