Чехол CAIUL Sheep для Instax Mini 11
Код товара : УТ-00056362
Артикул : 70100151233
1 350 ₽
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Описание
Чехол для камер Fujifilm Instax Mini 11. Защищает камеру от загрязнений, царапин и поломок при случайных ударах. Верхняя часть отстегивается, чтобы вы могли приступить к съемке, не снимая чехол полностью. В комплекте идет съемный плечевой ремень, регулируемый по длине. Материалы: искусственная кожа, подкладка из микрофибры.