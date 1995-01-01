Разработанная для обеспечения скорости, необходимой для работы с плавным захватом необработанного видео 4K с разрешением до 4096 x 2160, карта Extreme PRO CFexpress Type B 64 ГБ от SanDisk обеспечивает скорость чтения до 1500 МБ / с и скорость записи до 800 МБ. / с, что обеспечивает низкую задержку при высокоскоростной записи и повышает эффективность рабочего процесса. Эта карта также обратно совместима с некоторыми камерами XQD, которые используют прошивку для работы с CFexpress. В случае случайного удаления файла программа восстановления данных SanDisk RescuePRO Deluxe доступна для бесплатной загрузки.

Обратитесь к производителю вашей камеры, чтобы убедиться в совместимости с CFexpress.

Общие особенности