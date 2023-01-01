Описание

Благодаря невероятно высоким скоростям до 1700 МБ/с (чтение) и 1480 МБ/с (запись) эту карту памяти можно эффективно использовать и с будущими выпусками профессиональных камер. CFexpress от Sony предназначена для профессиональных фотографов, видеооператоров, а также любителей, которые хотят за счет высокой скорости повысить продуктивность работы и пользоваться надежным продуктом.

Захватывающая скорость

Независимо от того, ведете ли вы серийную съемку в высоком разрешении на цифровом фотоаппарате либо записываете видео с высокой скоростью потока с помощью профессиональной видеокамеры, с этой картой вы успеете запечатлеть нужный момент.

Невероятная прочность

Корпус карты памяти CFexpress Tough в 3 раза прочнее по сравнению со стандартом в отношении устойчивости к сгибанию. Прочность тестировалась при воздействии силы в 70 Н. Также доказано, что они могут выдерживать падение с высоты до 5 м и безукоризненно работать в экстремальных условиях.

Для переноса данных рекомендуется использовать USB 3.1 карт-ридер MRW-G1.

Скорость по результатам тестирования Sony. Фактические характеристики производительности могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды и эксплуатации.

Технические характеристики