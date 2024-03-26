Карта памяти Sony CFexpress Type B 256GB (R1700/W1480) (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074443
Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-26/3
Причина уценки:
Вскрытая упаковка
28 900 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Стандарт CFexpress Type B
Объем памяти 256 ГБ
Код товара: 139443
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: Карта памяти, упаковка
Гарантия 90 дней.
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