Карта памяти Sony CFexpress Type B 256GB (R1700/W1480) (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074443 Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-26/3

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Задать вопрос Причина уценки: Вскрытая упаковка 28 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Стандарт CFexpress Type B

Объем памяти 256 ГБ Код товара: 139443

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: Карта памяти, упаковка

Гарантия 90 дней.

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