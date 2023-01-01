Описание

Карты памяти POWER CFexpress от Delkin Devices сочетают в себе промышленную прочность и надежность с непревзойденной производительностью, а также гарантию качества, как ни одна другая карта. Карты памяти Delkin POWER CFexpress специально разработаны для профессиональных фотографов и видеооператоров.

Технологически продвинутые скорости записи CFexpress

Используя интерфейс PCI Express третьего поколения (а также поддержку NVM Express), карты Delkin POWER CFexpress могут похвастаться скоростью записи до 1540 Мбайт/с для безупречного захвата видео кинематографического качества, включая 8K, 6K & 4K RAW. Он также обеспечивает быстрое очищение буферной памяти при серийной фотосъемке в формате RAW - вы точно не пропустите драгоценные доли секунды!

Оптимизированный рабочий процесс

Карты Delkin CFexpress способны разгружать данные со скоростью до 1730 МБ/с, обеспечивая максимально быструю и эффективную передачу данных с карты на компьютер для немедленного доступа к вашим файлам. Это идеально подходит для фотографов и видеооператоров, которым необходимо быстро выгрузить большие объемы данных и вернуться к съемке.

Проверено на совместимость

Каждая карта CFexpress прошла обширное тестирование, чтобы обеспечить полную функциональность и производительность современных высокопроизводительных хостов. Карты памяти Delkin CFexpress созданы для удовлетворения растущих потребностей современной индустрии вещания, кино и фотографии, - это карты, которым можно доверять. Важно отметить, что карты CFexpress не имеют обратной совместимости ни с хостами CompactFlash, ни с CFast 2.0.

Прочный дизайн и пожизненная гарантия

Карты Delkin CFexpress рассчитаны на самые суровые условия съемки и имеют долговечную конструкцию, обеспечивающую ударопрочность, магнитостойкость, рентгеновскую защиту, защиту от статического электричества и ультрафиолетового излучения, устойчивость к экстремальным температурам.

Технические характеристики