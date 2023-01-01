Карта памяти Delkin Devices CFexpress Type B 256Gb Power, чтение 1730, запись 1540 Мбайт/с
Код товара : УТ-00057408
Артикул : DCFX1-256
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Характеристики
Характеристики
Тип карты памяти
CFexpress Type B
Объем памяти (Гб)
256
Описание
Карты памяти POWER CFexpress от Delkin Devices сочетают в себе промышленную прочность и надежность с непревзойденной производительностью, а также гарантию качества, как ни одна другая карта. Карты памяти Delkin POWER CFexpress специально разработаны для профессиональных фотографов и видеооператоров.
Технологически продвинутые скорости записи CFexpress
Используя интерфейс PCI Express третьего поколения (а также поддержку NVM Express), карты Delkin POWER CFexpress могут похвастаться скоростью записи до 1540 Мбайт/с для безупречного захвата видео кинематографического качества, включая 8K, 6K & 4K RAW. Он также обеспечивает быстрое очищение буферной памяти при серийной фотосъемке в формате RAW - вы точно не пропустите драгоценные доли секунды!
Оптимизированный рабочий процесс
Карты Delkin CFexpress способны разгружать данные со скоростью до 1730 МБ/с, обеспечивая максимально быструю и эффективную передачу данных с карты на компьютер для немедленного доступа к вашим файлам. Это идеально подходит для фотографов и видеооператоров, которым необходимо быстро выгрузить большие объемы данных и вернуться к съемке.
Проверено на совместимость
Каждая карта CFexpress прошла обширное тестирование, чтобы обеспечить полную функциональность и производительность современных высокопроизводительных хостов. Карты памяти Delkin CFexpress созданы для удовлетворения растущих потребностей современной индустрии вещания, кино и фотографии, - это карты, которым можно доверять. Важно отметить, что карты CFexpress не имеют обратной совместимости ни с хостами CompactFlash, ни с CFast 2.0.
Прочный дизайн и пожизненная гарантия
Карты Delkin CFexpress рассчитаны на самые суровые условия съемки и имеют долговечную конструкцию, обеспечивающую ударопрочность, магнитостойкость, рентгеновскую защиту, защиту от статического электричества и ультрафиолетового излучения, устойчивость к экстремальным температурам.
Технические характеристики
- Емкость: 256 Gb
- Интерфейс: PCI Express Gen3
- Скорость передачи (чтение): до 1730 Мбайт/с
- Скорость передачи (запись): до 1540 Мбайт/с