Карта памяти Delkin Devices CFexpress Type B 1.3TB Power G4 (R1780/W1700)
Код товара : УТ-00070150
Артикул : DCFXBP13TG4
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Тип карты памяти
CFexpress Type B
Объем памяти (Гб)
1300
Описание
- Формат: CFexpress Type B
- Интерфейс: PCIe 3.0
- Емкость: 1.3 Тб
- Максимальная скорость записи: 1700 Мбайт/с
- Минимальная постоянная скорость записи: 1490 Мбайт/с
- Максимальная скорость чтения: 1780 Мбайт/с
Карты памяти Delkin Devices CFexpress Type B G4 (четвертого поколения) используют интерфейс PCIe 3.0. Максимальная скорость записи составляет 1700 Мбайт/с, при этом на всем протяжении записи гарантируется скорость не ниже 1490 Мбайт/с (Sustained Write Speed), что позволяет записывать видео в 4К, 6К и 8К разрешении с любыми вариантами сжатия, а также в RAW (битрейт до 11.9 Гбит/с). При серийной фотосъемке буферная память камеры практически не переполняется, позволяя делать серии из сотен кадров в JPEG, HEIF или RAW форматах. Благодаря скорости чтения до 1780 Мбайт/с файлы очень быстро выгружаются на компьютеры или внешние диски, не задерживая процесс обработки и публикации материала.
Карты выполнены в прочных и надежных корпусах, которые защищены от ударов, размагничивания, рентгеновских и УФ лучей, статического электричества. Они выдерживают попадание в воду и работу при экстремальных температурах.
Карты памяти Delkin Devices CFexpress Type B G4 совместимы со всеми устройствами, поддерживающими формат CFexpress Type B.