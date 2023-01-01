Описание

Формат: CFexpress Type B

Интерфейс: PCIe 3.0

Емкость: 1.3 Тб

Максимальная скорость записи: 1700 Мбайт/с

Минимальная постоянная скорость записи: 1490 Мбайт/с

Максимальная скорость чтения: 1780 Мбайт/с

Карты памяти Delkin Devices CFexpress Type B G4 (четвертого поколения) используют интерфейс PCIe 3.0. Максимальная скорость записи составляет 1700 Мбайт/с, при этом на всем протяжении записи гарантируется скорость не ниже 1490 Мбайт/с (Sustained Write Speed), что позволяет записывать видео в 4К, 6К и 8К разрешении с любыми вариантами сжатия, а также в RAW (битрейт до 11.9 Гбит/с). При серийной фотосъемке буферная память камеры практически не переполняется, позволяя делать серии из сотен кадров в JPEG, HEIF или RAW форматах. Благодаря скорости чтения до 1780 Мбайт/с файлы очень быстро выгружаются на компьютеры или внешние диски, не задерживая процесс обработки и публикации материала.

Карты выполнены в прочных и надежных корпусах, которые защищены от ударов, размагничивания, рентгеновских и УФ лучей, статического электричества. Они выдерживают попадание в воду и работу при экстремальных температурах.

Карты памяти Delkin Devices CFexpress Type B G4 совместимы со всеми устройствами, поддерживающими формат CFexpress Type B.