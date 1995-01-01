Карта памяти Sony CFexpress Type B 128GB, чтение 1700, запись 1480 МБ/с
Код товара : УТ-00039045
Артикул : CEBG128.SYM
Гарантия 14 дней
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Описание
Благодаря невероятно высоким скоростям до 1700 МБ/с (чтение) и 1480 МБ/с (запись) эту карту памяти можно эффективно использовать и с будущими выпусками профессиональных камер. CFexpress от Sony предназначена для профессиональных фотографов, видеооператоров, а также любителей, которые хотят за счет высокой скорости повысить продуктивность работы и пользоваться надежным продуктом.
Захватывающая скорость
Независимо от того, ведете ли вы серийную съемку в высоком разрешении на цифровом фотоаппарате либо записываете видео с высокой скоростью потока с помощью профессиональной видеокамеры, с этой картой вы успеете запечатлеть нужный момент.
Невероятная прочность
Корпус карты памяти CFexpress Tough в 3 раза прочнее по сравнению со стандартом в отношении устойчивости к сгибанию. Прочность тестировалась при воздействии силы в 70 Н. Также доказано, что они могут выдерживать падение с высоты до 5 м и безукоризненно работать в экстремальных условиях.
Для переноса данных рекомендуется использовать USB 3.1 карт-ридер MRW-G1.
Скорость по результатам тестирования Sony. Фактические характеристики производительности могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды и эксплуатации.
Технические характеристики
- Емкость: 128 Гб
- Интерфейс: PCI Express Gen3 x2
- Скорость передачи (чтение): до 1700 Мбайт/с
- Скорость передачи (запись): до 1480 Мбайт/с
- Рабочий интервал температур: От -25 °C до +70 °C (без конденсации)