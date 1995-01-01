Карта памяти Lexar CFexpress Type B 128GB Professional SILVER Series (R1750/W1300)
Код товара : УТ-00073109
Артикул : LCXEXSL128G-RNENG
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Карта памяти разработанная для использования возможностей кинокамер нового поколения и зеркальных фотокамер высокого разрешения, позволяет снимать высококачественные изображения, а также необработанное RAW видео в формате 4K. Карта обеспечивает высокую скорость чтения и записи, что помогает повысить процесс передачи данных между картой и устройством, а также значительно ускорить продакшн.
Вся продукция Lexar проходит тщательное тестирование в лабораториях качества, оснащенных тысячами различных камер и цифровых устройств, для обеспечения производительности, качества, совместимости и надежности. Смотрите на мир как на холст и отправляйтесь в путешествие взяв с собой творчество и вдохновение с Lexar Professional.
Характеристики:
- Ёмкость: 128 ГБ
- Форм-фактор: CFexpress Type B
- Интерфейс: PCI Express Gen3x2
- Скорость чтения: до 1750 МБ/с
- Скорость записи: до 1300 МБ/с
- Рабочая температура: от -10°C ~ 70°C
- Температура хранения: от -25°C ~ 85°C