Описание

Коллекция Certificate - объединяет в себе все рамки из других коллекций, имеющие формат A4 (21х29,7 см) или A3 (29,7х42 см). Это деревянные и пластиковые рамки, снабженные подвесом и имеющие только один цвет для каждого артикула (в коробке все рамки одинакового цвета). Используются рекламными агентствами, корпоративными клиентами и частными лицами для размещения сертификатов, дипломов, грамот и лицензий.