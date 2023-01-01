Фоторамка Мирам certificate А4 21x29,7 см Derby светлое дерево (5006-A4B)
Код товара : 00000009765
Артикул : 5006-A4B
250 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Дерево
Размер фотографии
21х30 см
Описание
Коллекция Certificate - объединяет в себе все рамки из других коллекций, имеющие формат A4 (21х29,7 см) или A3 (29,7х42 см). Это деревянные и пластиковые рамки, снабженные подвесом и имеющие только один цвет для каждого артикула (в коробке все рамки одинакового цвета). Используются рекламными агентствами, корпоративными клиентами и частными лицами для размещения сертификатов, дипломов, грамот и лицензий.