Диски Verbatim CD-RW 700Mb 12x Slim case Color, 5 шт.
Код товара : УТ-00057451
Артикул : 43167
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Описание
Оптические диски — это лучшее решение для длительного и надежного хранения важных файлов, идеально подходящее для архивирования всех ценных фотографий, видео и документов, которые вы хотите сохранить навсегда. Они отличаются пыле- и водостойкостью и хорошо переносят значительные изменения температуры и влажности.
Многократное использование
На перезаписываемых дисках компании Verbatim запись и повторная запись могут производиться многократно. Технология SERL обеспечивает возможность многократной записи данных без потери качества или ухудшения звука.
Цветная коллекция
Добавьте красок вашим данным. С этим набором из пяти дисков ярких цветов ваша музыкальная коллекция заиграет новыми красками!
Сведения о продукте
- Номер артикула: 43167
- Ёмкость: 700MB
- Скорость: 12x
- Тип упаковки: 5 Pack Slim Case
- Поверхность: Colour