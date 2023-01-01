Описание

Оптические диски — это лучшее решение для длительного и надежного хранения важных файлов, идеально подходящее для архивирования всех ценных фотографий, видео и документов, которые вы хотите сохранить навсегда. Они отличаются пыле- и водостойкостью и хорошо переносят значительные изменения температуры и влажности.

Многократное использование

На перезаписываемых дисках компании Verbatim запись и повторная запись могут производиться многократно. Технология SERL обеспечивает возможность многократной записи данных без потери качества или ухудшения звука.

Цветная коллекция

Добавьте красок вашим данным. С этим набором из пяти дисков ярких цветов ваша музыкальная коллекция заиграет новыми красками!

Сведения о продукте