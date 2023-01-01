Диск Verbatim CD-R 700 Мб DL+ 52х Slim Photo Printable
Код товара : 00000026257
Артикул : 43424 /43324/43325
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Описание
Цена указана за 1 диск. Описание производителя:
В дисках Verbatim CD-R/RW используется технология MKM/Verbatim, обеспечивающая непревзойденное качество записи. Тесное сотрудничество отдела исследований и разработок компании Mitsubishi Chemical с производителями дисководов обеспечивает широкую совместимость дисков Verbatim, что делает их идеальными носителями для передачи компьютерных данных, домашних видеофильмов, фотографий и музыки. От европейского лидера* в производстве записываемых носителей
* SCCG CD/DVDR 2003—2009 гг.
CD-R — это записываемые диски емкостью 700 МБ. Они соответствуют спецификациям Инструкции Министерства обороны США о критериях оценки защищенных вычислительных систем, часть II, 3-е издание.
Механические спецификации носителей Verbatim очень строги, поэтому записанные на эти носители данные могут считываться многими дисководами. Диски Verbatim совместимы с самыми разными дисководами, работающими на различных скоростях.
Исключительная устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
Срок хранения: Extra Protection — до 40 лет, AZO — до 100 лет.
Наименьший процент ошибок при работе с записывающими CD-дисководами.
Диски Wide White Inkjet имеют белое покрытие для струйной печати по всей поверхности; диаметр области печати составляет 23—118 мм.
Номер продукта: 43424
Ёмкость: 700MB
Скорость: 52x
Тип упаковки: 20 Pack Slim Case
Поверхность: Wide Inkjet Printable - ID Branded
Область печати: 23 - 118mm