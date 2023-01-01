Описание

Цена указана за 1 диск. Описание производителя:

В дисках Verbatim CD-R/RW используется технология MKM/Verbatim, обеспечивающая непревзойденное качество записи. Тесное сотрудничество отдела исследований и разработок компании Mitsubishi Chemical с производителями дисководов обеспечивает широкую совместимость дисков Verbatim, что делает их идеальными носителями для передачи компьютерных данных, домашних видеофильмов, фотографий и музыки. От европейского лидера* в производстве записываемых носителей

* SCCG CD/DVDR 2003—2009 гг.

CD-R — это записываемые диски емкостью 700 МБ. Они соответствуют спецификациям Инструкции Министерства обороны США о критериях оценки защищенных вычислительных систем, часть II, 3-е издание.

Механические спецификации носителей Verbatim очень строги, поэтому записанные на эти носители данные могут считываться многими дисководами. Диски Verbatim совместимы с самыми разными дисководами, работающими на различных скоростях.

Исключительная устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Срок хранения: Extra Protection — до 40 лет, AZO — до 100 лет.

Наименьший процент ошибок при работе с записывающими CD-дисководами.

Диски Wide White Inkjet имеют белое покрытие для струйной печати по всей поверхности; диаметр области печати составляет 23—118 мм.

Номер продукта: 43424

Ёмкость: 700MB

Скорость: 52x

Тип упаковки: 20 Pack Slim Case

Поверхность: Wide Inkjet Printable - ID Branded

Область печати: 23 - 118mm