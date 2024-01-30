Сумка Case Logic SLRC-200 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073079
Артикул : б/у-Н1 К 2024-01-30
Причина уценки:
Имеются загрязнения.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Сумка Case Logic SLRC-200 совместима с большинством цифровых фотоаппаратов.
Сумка изготовлена из высококачественной синтетической ткани, предусмотрены вставки из поролона с эффектом памяти и пластика ЭВА, которые защищают электронику от ударов и от брызг воды.
Наружный карман с отдельной застёжкой может использоваться для хранения аккумуляторов, карт памяти и других аксессуаров.
Внешние габариты: 17,4 х 19,3 х 19,5 см.
Вес: 250 г.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, имеются загрязнения.
Гарантия 90 дней.