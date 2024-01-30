Описание

Сумка Case Logic SLRC-200 совместима с большинством цифровых фотоаппаратов.

Сумка изготовлена из высококачественной синтетической ткани, предусмотрены вставки из поролона с эффектом памяти и пластика ЭВА, которые защищают электронику от ударов и от брызг воды.

Наружный карман с отдельной застёжкой может использоваться для хранения аккумуляторов, карт памяти и других аксессуаров.

Внешние габариты: 17,4 х 19,3 х 19,5 см.

Вес: 250 г.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, имеются загрязнения.

Гарантия 90 дней.