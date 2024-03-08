Описание

Откройте новые горизонты творчества с Carl Zeiss Vario-Tessar FE 24-70mm f/4 ZA OSS. Этот объектив обеспечивает высокое качество изображения и универсальность, делая его идеальным выбором для широкого спектра съемок, от портретов до пейзажей.

Универсальный зум: С диапазоном фокусных расстояний от 24 до 70 мм, этот объектив позволяет вам легко переключаться между широкоугольной съемкой и умеренным телефото, что делает его идеальным для различных сценариев съемки.

Оптическая стабилизация изображения OSS: Встроенная оптическая стабилизация обеспечивает более четкие и стабильные снимки при съемке на больших увеличениях или в условиях недостаточного освещения.

Компактный и легкий дизайн: Стильный и компактный дизайн делает этот объектив легким в ношении и удобным в использовании, идеальным для фотографов, которые ценят мобильность без ущерба качеству.

Построен для профессионалов: Строение этого объектива соответствует высоким стандартам Carl Zeiss и подходит как для профессиональных фотографов, так и для энтузиастов, желающих получить превосходные результаты.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, небольшие царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: чехол, крышка задняя.

Гарантия 90 дней.