Объектив Sony Carl Zeiss Vario-Tessar FE 24-70mm f/4 ZA OSS (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073868
Артикул : б/у-Н1 К 2024-03-08
Причина уценки:
Небольшие царапины и потёртости корпуса.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Откройте новые горизонты творчества с Carl Zeiss Vario-Tessar FE 24-70mm f/4 ZA OSS. Этот объектив обеспечивает высокое качество изображения и универсальность, делая его идеальным выбором для широкого спектра съемок, от портретов до пейзажей.
Универсальный зум: С диапазоном фокусных расстояний от 24 до 70 мм, этот объектив позволяет вам легко переключаться между широкоугольной съемкой и умеренным телефото, что делает его идеальным для различных сценариев съемки.
Оптическая стабилизация изображения OSS: Встроенная оптическая стабилизация обеспечивает более четкие и стабильные снимки при съемке на больших увеличениях или в условиях недостаточного освещения.
Компактный и легкий дизайн: Стильный и компактный дизайн делает этот объектив легким в ношении и удобным в использовании, идеальным для фотографов, которые ценят мобильность без ущерба качеству.
Построен для профессионалов: Строение этого объектива соответствует высоким стандартам Carl Zeiss и подходит как для профессиональных фотографов, так и для энтузиастов, желающих получить превосходные результаты.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, небольшие царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: чехол, крышка задняя.
Гарантия 90 дней.