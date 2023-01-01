Описание

Дизайн

Zeiss Touit 2.8/50M основан на классической симметричной схеме Planar, ведущей свою историю с 1896 года. Ее современная модификация, с асферическими линзами, элементами из стекла с аномальной частичной дисперсией и "плавающей" группой линз фокусировки, обеспечивает свободное от оптических аберраций изображение, с одинаково высоким качеством от края до края кадра.

Плавный и надежный автофокус

Как и все прочие объективы семейства Touit, Zeiss 2.8/50M поддерживает автоматическую фокусировку. Для наилучших результатов рекомендуется обновить программное обеспечение вашей камеры до последней версии.

Макро 1:1

Zeiss 2.8/50M может сфокусироваться так близко, что объект площадью всего 15х23 мм заполнит собой весь кадр.

Мягкое боке

Благодаря относительному отверстию 1:2.8 и скругленным лепесткам диафрагмы Zeiss 2.8/50M обеспечивает очень мягкое, приятное глазу размытие фона.