Объектив Zeiss Touit 2.8/50M для Sony E (50mm f/2.8 Macro)
Код товара : УТ-00007196
Артикул : 2030-680
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
52
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.15 м
Угол поля зрения
31° / 26° / 18° (диагональный / горизонтальный / вертикальный)
Конструкция объектива
14 элементов в 11 группах (2 асферических, 2 линзы с аномальной частичной дисперсией)
Физические характеристики
Вес
290 г
Размеры товара
65 x 104 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Дизайн
Zeiss Touit 2.8/50M основан на классической симметричной схеме Planar, ведущей свою историю с 1896 года. Ее современная модификация, с асферическими линзами, элементами из стекла с аномальной частичной дисперсией и "плавающей" группой линз фокусировки, обеспечивает свободное от оптических аберраций изображение, с одинаково высоким качеством от края до края кадра.
Плавный и надежный автофокус
Как и все прочие объективы семейства Touit, Zeiss 2.8/50M поддерживает автоматическую фокусировку. Для наилучших результатов рекомендуется обновить программное обеспечение вашей камеры до последней версии.
Макро 1:1
Zeiss 2.8/50M может сфокусироваться так близко, что объект площадью всего 15х23 мм заполнит собой весь кадр.
Мягкое боке
Благодаря относительному отверстию 1:2.8 и скругленным лепесткам диафрагмы Zeiss 2.8/50M обеспечивает очень мягкое, приятное глазу размытие фона.