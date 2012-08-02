Описание

Дизайн

Zeiss Touit 2.8/12 использует ретрофокусную оптическую схему Distagon, которая обеспечивает малый угол отклонения лучей, что особенно актуально для цифровых сенсоров. В схеме используется 2 асферических элемента (на схеме отображены светло-голубым) и 3 элемента с аномальным частичным рассеиванием (отображены фиолетовым), что позволяет сократить хроматические аберрации до минимального уровня, а также достичь высокого уровня контрастности изображения. Благодаря использованию "плавающих" линз фокусировки достигается равномерно высокое качество изображения на всех возможных дистанциях съемки.

Инновационный дизайн:

Объективы Zeiss Touit являются победителями конкурса RedDot Design Award 2013. Объектив отличается превосходным качеством материалов и сборки.

Полная совместимость:

Zeiss Touit 2.8/12 полностью совместим со всеми функциями камер Fujifilm, включая автоматическую фокусировку.

Гармоничное боке:

Скругленная 7-лепестковая диафрагма обеспечивает эффект мягкого размытия фона.

Отсутствие бликов:

Просветляющее покрытие Zeiss T*, нанесенное на все линзы объектива, и использование линз из специального стекла с аномальной частичной дисторсией обеспечивают отсутствие переотражений и поглощение паразитарной засветки. Поэтому ваши фотографии всегда отличаются высокой контрастностью и насыщенными цветами.