Объектив Zeiss Touit 2.8/12 для Fujifilm X (12mm f/2.8)
Код товара : УТ-00007211
Артикул : 2030-527
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm X
Диаметр светофильтра, мм
67
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.18 м
Угол поля зрения
99° / 89° / 66° (диагональный / горизонтальный / вертикальный)
Конструкция объектива
11 элементов в 8 группах (2 асферических, 3 с аномальной частичной дисперсией)
Физические характеристики
Вес
270 г
Размеры товара
65 x 86 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Дизайн
Zeiss Touit 2.8/12 использует ретрофокусную оптическую схему Distagon, которая обеспечивает малый угол отклонения лучей, что особенно актуально для цифровых сенсоров. В схеме используется 2 асферических элемента (на схеме отображены светло-голубым) и 3 элемента с аномальным частичным рассеиванием (отображены фиолетовым), что позволяет сократить хроматические аберрации до минимального уровня, а также достичь высокого уровня контрастности изображения. Благодаря использованию "плавающих" линз фокусировки достигается равномерно высокое качество изображения на всех возможных дистанциях съемки.
Инновационный дизайн:
Объективы Zeiss Touit являются победителями конкурса RedDot Design Award 2013. Объектив отличается превосходным качеством материалов и сборки.
Полная совместимость:
Zeiss Touit 2.8/12 полностью совместим со всеми функциями камер Fujifilm, включая автоматическую фокусировку.
Гармоничное боке:
Скругленная 7-лепестковая диафрагма обеспечивает эффект мягкого размытия фона.
Отсутствие бликов:
Просветляющее покрытие Zeiss T*, нанесенное на все линзы объектива, и использование линз из специального стекла с аномальной частичной дисторсией обеспечивают отсутствие переотражений и поглощение паразитарной засветки. Поэтому ваши фотографии всегда отличаются высокой контрастностью и насыщенными цветами.