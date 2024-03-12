Объектив Sony Carl Zeiss Sonnar T* 35mm f/2.8 ZA (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073932 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-12

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы использования; 36 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 138932

Объектив Sony Carl Zeiss Sonnar T* 35mm f/2.8 ZA представляет собой высококачественный фиксированный объектив, разработанный совместно с компанией Zeiss. Он предлагает исключительное качество изображения и отличную оптическую производительность, что делает его идеальным выбором для портретной съемки, уличной фотографии и путешествий.

Характеристики:

Фокусное расстояние: 35 мм.

Максимальная апертура: f/2.8.

Оптическая схема: 7 элементов в 5 группах, включая асферические элементы.

Фокусировка: Автофокус (AF) с механической передачей.

Минимальное расстояние фокусировки: 0.3 м.

Диаметр фильтра: 49 мм.

Совместимость: Совместим с камерами Sony с байонетом E-mount.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования;

Комплектация: крышки, бленда; 1914472;

Гарантия 14 дней.

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