Объектив Sony Carl Zeiss Sonnar T* 35mm f/2.8 ZA (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073932
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-12
Причина уценки:
Незначительные следы использования;
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 138932
Объектив Sony Carl Zeiss Sonnar T* 35mm f/2.8 ZA представляет собой высококачественный фиксированный объектив, разработанный совместно с компанией Zeiss. Он предлагает исключительное качество изображения и отличную оптическую производительность, что делает его идеальным выбором для портретной съемки, уличной фотографии и путешествий.
Характеристики:
Фокусное расстояние: 35 мм.
Максимальная апертура: f/2.8.
Оптическая схема: 7 элементов в 5 группах, включая асферические элементы.
Фокусировка: Автофокус (AF) с механической передачей.
Минимальное расстояние фокусировки: 0.3 м.
Диаметр фильтра: 49 мм.
Совместимость: Совместим с камерами Sony с байонетом E-mount.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования;
Комплектация: крышки, бленда; 1914472;
Гарантия 14 дней.