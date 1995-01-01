Описание

Sony Carl Zeiss Planar T* 50mm f/1.4 ZA SSM (SAL-50F14Z) - 50-мм объектив "премиум-класса". Классическая схема Планар, великолепное качество материалов и сборки, быстрый и точный SSM привод фокусировки. Пыле- и влагозащита.

Описание производителя:

Фирменное качество Carl Zeiss - Объективы Planar lenses сглаживают аберрации и уменьшают кривизну поля, чтобы картинки получались без искажений по всему кадру

Снимайте без вспышки при низкой освещенности - Благодаря диафрагме 1.4 в объектив попадает максимально возможное количество естественного света, поэтому необходимость использовать вспышку отпадает

Чтобы животные не пугались - Ультразвуковой привод (SSM) обеспечивает плавную, бесшумную автофокусировку – замечательная характеристика для тех, кто снимает дикую природу

Точность, удобство и контроль фокусировки - Компонуйте кадр так как надо с помощью кнопки фиксации фокусировки DMF (прямая ручная фокусировка) и фокусировочного кольца, которое во время автофокусирования не вращается

Подходите к делу творчески с помощью красивого эффекта размытия заднего плана - "боке" - Девятилепестковая круговая диафрагма позволяет применять красивый эффект размытия заднего плана - боке, то есть снимать с небольшой глубиной резкости

Сложные условия не помеха - Благодаря прочному алюминиевому, пыле- и влагонепроницаемому корпусу этот объектив можно использовать где угодно

Совместим с SLT-камерами от Sony - Надежная конструкция делает этот объектив идеальным "партнером" для SLT-камер, в частности, водонепроницаемых SLT-A99 и SLT-A77

Прощайте, фантомы - Уникальная разработка от Carl Zeiss, многослойное антибликовое покрытие T* на всех оптических поверхностях обеспечивает четкое, резкое изображение без фантомных помех