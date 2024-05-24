Объектив Carl Zeiss Planar T* 50/1.4 ZF.2 Nikon F (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075897 Артикул : б/у-БУМ К 2024-05-24

<







>



Задать вопрос Причина уценки: незначительные бытовые загрязнения 25 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Тип объектива: стандартный

Фокусное расстояние: постоянное

Фокусное расстояние: 50 мм

Минимальное расстояние фокусировки: 0.45 м

Диафрагма: 1.4

Минимальная диафрагма: 16

Число лепестков диафрагмы: 9

Байонет: Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра: 58 мм

Число групп элементов: 6

Число элементов: 7

Размеры: 65 мм х 45 мм

Вес: 330 г Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 5 Комплектация: объектив, передняя и задняя крышка Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.