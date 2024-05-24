Объектив Carl Zeiss Planar T* 50/1.4 ZF.2 Nikon F (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075897
Артикул : б/у-БУМ К 2024-05-24
Причина уценки:
незначительные бытовые загрязнения
25 000 ₽
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Тип объектива: стандартный
Фокусное расстояние: постоянное
Фокусное расстояние: 50 мм
Минимальное расстояние фокусировки: 0.45 м
Диафрагма: 1.4
Минимальная диафрагма: 16
Число лепестков диафрагмы: 9
Байонет: Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра: 58 мм
Число групп элементов: 6
Число элементов: 7
Размеры: 65 мм х 45 мм
Вес: 330 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышка
Гарантия 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.