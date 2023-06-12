Описание

Код товара: 133071

Производитель Zeiss

Тип объектив

Байонет Canon EF

Тип объектива телеобъектив

Фокусное расстояние постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива 85 мм

Минимальное расстояние фокусировки 1 м

Углы обзора

Минимальный угол обзора 24 град.мин

Максимальный угол обзора 29 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4

Минимальная диафрагма (F) 16

Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм

Линзы

Число групп элементов 5

Число элементов 6

Размеры и вес

Диаметр 78 мм

Длина 85 мм

Вес 700 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

#15846588J

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышка, бленда.

Гарантия 90 дней.