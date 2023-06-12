Объектив Zeiss Planar T* 1.4/85 ZE для Canon (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00068071
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-06-12/01
Причина уценки:
Задняя крышка от SIGMA. Следы эксплуатации, незначительная вмятина на внутреннем кольце бленды возле надписи "1:1.4/85".
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 133071
Производитель Zeiss
Тип объектив
Байонет Canon EF
Тип объектива телеобъектив
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 85 мм
Минимальное расстояние фокусировки 1 м
Углы обзора
Минимальный угол обзора 24 град.мин
Максимальный угол обзора 29 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4
Минимальная диафрагма (F) 16
Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм
Линзы
Число групп элементов 5
Число элементов 6
Размеры и вес
Диаметр 78 мм
Длина 85 мм
Вес 700 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
#15846588J
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышка, бленда.
Гарантия 90 дней.