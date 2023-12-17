Объектив Zeiss Planar T* 1.4/85 ZE (85mm f/1.4 для Canon EF) (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072236
Артикул : б/у-П72 К 2023-12-17
Причина уценки:
Незначительные потертости на корпусе, байонете
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137236
Классический портретный объектив дает большие возможности для управления глубиной резкости и контрастом. Основанный на традиционной оптической схеме Планар, данный объектив обеспечивает минимальный уровень оптических аберраций, равномерно высокое качество на все площади кадра и превосходное боке - именно то, что нужно для качественного портрета.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 ( незначительные потертости на корпусе, байонете)
Комплектация: Крышка передняя, задняя, бленда
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.