Описание

Код товара: 137236

Классический портретный объектив дает большие возможности для управления глубиной резкости и контрастом. Основанный на традиционной оптической схеме Планар, данный объектив обеспечивает минимальный уровень оптических аберраций, равномерно высокое качество на все площади кадра и превосходное боке - именно то, что нужно для качественного портрета.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 ( незначительные потертости на корпусе, байонете)

Комплектация: Крышка передняя, задняя, бленда

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.