Объектив Zeiss Makro-Planar 50mm f/2 T* ZF (Ai-S) Nikon F (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073344
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-02-10
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
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Гарантия магазина 14 дней
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Описание
Нормальный светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием для зеркальных фотоаппаратов Nikon F. Имеет только ручную фокусировку, диафрагма управляется кольцом на объективе.
Главной особенностью объектива является качественная сборка и высокая светосила f/2, не свойственная макрообъективам. В сочетании с фирменным просветлением T* и "плавающими" элементами в системе фокусировки объектив обладает превосходной резкостью и цветопередачей и может использоваться не только как макро-, но и как универсальный 50мм объектив.
Несмотря на наличие чипа с контактами, объектив работает только как обычный Ai-S совместимый (чип не активен).
Изготовлен в Японии.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования.
Комплектация: передняя и задняя крышки, оригинальная металлическая бленда.
Гарантия 14 дней.