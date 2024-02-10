Описание

Нормальный светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием для зеркальных фотоаппаратов Nikon F. Имеет только ручную фокусировку, диафрагма управляется кольцом на объективе.

Главной особенностью объектива является качественная сборка и высокая светосила f/2, не свойственная макрообъективам. В сочетании с фирменным просветлением T* и "плавающими" элементами в системе фокусировки объектив обладает превосходной резкостью и цветопередачей и может использоваться не только как макро-, но и как универсальный 50мм объектив.

Несмотря на наличие чипа с контактами, объектив работает только как обычный Ai-S совместимый (чип не активен).

Изготовлен в Японии.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования.

Комплектация: передняя и задняя крышки, оригинальная металлическая бленда.

Гарантия 14 дней.