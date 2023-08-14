Описание

Код товара: 134149

Carl Zeiss Jena Flektogon 4/50 - широкоугольный объектив с постоянным фокусным расстоянием для среднеформатных зеркальных камер на байонет П6 для Кива-6/60, Pentacon Six.

Хороший широкоугольник под систему К-6. Дисторсия отсутствует. Рисунок пластичный, резкий.

Carl Zeiss Jena Flektogon 50 mm f/ 4 - не очень хорошо ведет себя в контровом свете, также в минусах огромный диаметр резьбы под светофильтры и массогабаритные характеристики.

Через переходники без проблем встает на современные зеркальные и беззеркальные фотоаппараты.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: Объектив, переходник на м42, крышка передняя.

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.