Объектив Carl Zeiss Jena Flektogon 50mm f/4 + переходник М42 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00069149
Артикул : б/у-П72 К 2023-08-14
Причина уценки:
Потертости на корпусе.
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Описание
Код товара: 134149
Carl Zeiss Jena Flektogon 4/50 - широкоугольный объектив с постоянным фокусным расстоянием для среднеформатных зеркальных камер на байонет П6 для Кива-6/60, Pentacon Six.
Хороший широкоугольник под систему К-6. Дисторсия отсутствует. Рисунок пластичный, резкий.
Carl Zeiss Jena Flektogon 50 mm f/ 4 - не очень хорошо ведет себя в контровом свете, также в минусах огромный диаметр резьбы под светофильтры и массогабаритные характеристики.
Через переходники без проблем встает на современные зеркальные и беззеркальные фотоаппараты.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: Объектив, переходник на м42, крышка передняя.
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.