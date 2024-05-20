Объектив Carl Zeiss Jena Flektogon 20mm f/4 (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075770 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-05-20

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные потёртости на корпусе. Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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Описание Код товара: 140770 Байонет: резьба M42

Тип объектива: широкоугольный

Фокусное расстояние: 20 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: объектив, две крышки.

Гарантия 90 дней.

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