Объектив Zeiss 35mm f/2.0 Distagon T* ZE Canon EF (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00065665
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-02-18/04
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации
46 900 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
# 15886457
В комплекте: передняя и задняя крышки, бленда
Гарантия: 90 дней
Код товара: 130665
Байонет: Canon EF (35 мм)
Фокусное расстояние: 35 мм
Относительное отверстие: 1:2.0
Минимальная диафрагма: 1:22
Минимальная дистанция фокусировки: 0.3 м
Угол поля зрения: 62°/ 53°/ 37° (по диагонали, горизонтали, вертикали)
Конструкция объектива: 9 элементов в 7 группах (1 с аномально низким рассеиванием)
Диаметр светофильтра: 58 мм
Физические характеристики
Вес: 530 г
Размеры: 73 х 97 мм