Объектив Carenar 55mm f/2.8 M42 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070156
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-09-14
Причина уценки:
Потёртости и царапины корпуса, эпизодические загрязнения.
4 800 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Винтажный мануальный объектив из эпохи плёночной фотографии с характерной картинкой.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, потёртости и царапины корпуса, эпизодические загрязнения.
Комплектация: крышки.
Гарантия 14 дней.