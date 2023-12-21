Объектив Carenar 135mm f/2.8 М42 (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072353 Артикул : б/у-Н1 КС 2023-12-21

<











>







Задать вопрос Причина уценки: Мелкие царапинки на линзах. 7 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Длиннофокусный объектив с постоянным фокусным расстоянием. Есть мультипросветление.

Фотоаппараты 35мм, байонет М42. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапинки на линзах.

Комплектация: крышки.

Гарантия 14 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.