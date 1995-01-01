Описание

Canon XA70 – это профессиональная 4K-видеокамера с 1" датчиком CMOS. Это универсальное решение с технологией Dual Pixel CMOS AF, 15-кратным оптическим зумом и стабилизацией изображения по 5 осям, а также с выходами HDMI и UVC (через USB Type C).

Компактная профессиональная 4K-видеокамера UHD

Создавайте материалы потрясающего качества в 4K UHD или Full HD благодаря 1" матрице 4K CMOS и процессору обработки изображений DIGIC DV6. Супердискретизированная обработка Full HD означает, что для получения HD изображения используется вся эффективная площадь матрицы, а 4К изображение на лету сжимается до формата HD, что обеспечивает невероятно высокую детализацию при небольших размерах файла.

Объектив 4K с 15-кратным оптическим зумом

Объектив Canon охватывает диапазон фокусных расстояний от 25.5 до 382 мм (в эквиваленте для 35-мм пленки). Цифровой зум обеспечивает увеличение до 600 раз, также предусмотрен фиксированный 2х цифровой телеконвертер, который работает практически без снижения качества изображения. Оптический стабилизатор в сочетании с электронной стабилизацией изображения Dynamic IS обеспечивает эффективную коррекцию дрожания по 5 осям.

OSD запись (штамп времени и даты)

Впервые для камер XA серии появилась возможность впечатывать дату, время и другую служебную информацию непосредственно в изображение, что может использоваться в различных целях: для видеонаблюдения, в криминалистике и так далее. Какие именно данные будут впечатаны в изображение, можно настроить через меню камеры.

UVC трансляция

Организовать прямой эфир в домашних или офисных условиях никогда не было так просто: просто подключите камеру через USB-C порт к вашему компьютеру, и она автоматически распознается как источник изображения (Full HD веб-камера). Трансляция звука через USB-C порт не поддерживается, используйте внешний микрофон или гарнитуру.

Dual Pixel CMOS AF – точный и плавный автофокус с отслеживанием лиц

Регулируемая скорость фокусировки и усовершенствованная технология Dual Pixel CMOS AF обеспечивают быструю и точную фокусировку без рыскания. Используйте 3,5-дюймовый ЖК-дисплей для выбора точки фокусировки простыми касаниями экрана или используйте функцию автоматического распознавания и отслеживания лиц. Ручная фокусировка также доступна, фокус наводится с помощью кольца фокусировки / зуммирования.

Гибкие возможности записи благодаря поддержке форматов XF-AVC и MP4

Записывайте в XF-AVC 4K UHD 25р 160 Мбит/с, а также в Full HD 45 Мбит/с (50р или 25р). Для файлов небольшого размера записывайте в MP4 4K 150 Мбит/с 25р и Full HD 35 / 17 Мбит/с (50р / 25р).

Широкие возможности съемки

2 слота для карт памяти SD позволяют вести параллельную или эстафетную запись, а для съемки в условиях полной темноты пригодится инфракрасный режим съемки (лампа ИК подсветки установлена в верхней рукоятке). Используйте замедленную запись в режиме Full HD с замедлением 0,5x или ускоренную запись 4K/Full HD с ускорением до 1200x. Отрегулировать цвета в соответствии с цветовыми настройками других камер Canon можно через меню пользовательских настроек изображения. Два разъема XLR на съемной рукоятке и 4-канальный звук с линейной импульсно-кодовой модуляцией обеспечивают профессиональные возможности звукозаписи.

Комплектация