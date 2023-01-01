Описание

Адаптер Canon WFT-E9 предназначен для новинок 2019 – 2020 годов, зеркального фотоаппарата EOS-1D X Mark III и видеокамеры EOS C500 Mark II. Адаптер обеспечивает гораздо более высокую скорость передачи данных и больший радиус действия по сравнению со встроенным Wi-Fi передатчиком 1D X Mark III.

Основные функции

Передача по FTP

Вы можете выполнять передачу сделанных изображений на сервер FTP. Изображения могут автоматически загружаться по одному непосредственно после съемки, либо вы можете выбрать изображения, чтобы выполнить их передачу позже.

Дистанционная съемка через EOS Utility

Выполнение таких действий, как загрузка изображений, сохраненных в камере, или дистанционная съемка с помощью программы EOS Utility (ПО EOS), установленной на компьютере.

Дистанционное съемка через Browser Remote

Вы можете выполнять дистанционную съемку с расширенными настройками, просматривать изображения, хранящиеся на камере, и настраивать параметры передачи по FTP, подключившись к камере через браузер на компьютере, смартфоне или другом устройстве, — так же легко, как вы заходите на веб-сайт.

Одновременная съемка с нескольких камер

Выполнение съемки при беспроводном подключении передающей камеры к принимающим камерам.

Синхронизация времени камеры

Синхронизация времени между передающей камерой и принимающими камерами одной модели.

Подробная техническая информация находится в файле «Инструкция»