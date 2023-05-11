Беспроводной передатчик Canon WFT-E9 для EOS-1D X Mark III и C500 II # 0010 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00067525
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-05-11/12
Причина уценки:
Новый
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Описание
Код товара: 132525
Адаптер Canon WFT-E9 предназначен для новинок 2019 – 2020 годов, зеркального фотоаппарата EOS-1D X Mark III и видеокамеры EOS C500 Mark II. Адаптер обеспечивает гораздо более высокую скорость передачи данных и больший радиус действия по сравнению со встроенным Wi-Fi передатчиком 1D X Mark III. Подробные технические характеристики будут известны позднее.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : NEW
# 1260100010
Комплектация: Wi-Fi адаптер, заглушка, чехол, документация, коробка.
Гарантия 90 дней.