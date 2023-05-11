Описание

Код товара: 132525

Адаптер Canon WFT-E9 предназначен для новинок 2019 – 2020 годов, зеркального фотоаппарата EOS-1D X Mark III и видеокамеры EOS C500 Mark II. Адаптер обеспечивает гораздо более высокую скорость передачи данных и больший радиус действия по сравнению со встроенным Wi-Fi передатчиком 1D X Mark III. Подробные технические характеристики будут известны позднее.



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : NEW

# 1260100010

Комплектация: Wi-Fi адаптер, заглушка, чехол, документация, коробка.



Гарантия 90 дней.