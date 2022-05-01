Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5- (небольшие следы эксплуатации)

В комплекте: тросик , батарейка

Гарантия 14 дней.

Код товара: 124275

Контроллер дистанционного управления с таймером. Подходит для всех камер EOS с трехконтактным разъёмом типа N3. Таймер может использоваться для автоспуска с заданным интервалом, интервальной фотосъемки и съемки с длительной выдержкой. Таймер поддерживает интервалы от 1 с до 99 часов. Также имеется счетчик срабатываний затвора для ограничения серии. Длина кабеля 80 см.