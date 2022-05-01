Тросик Canon TC-80N3 (б.у. состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00059275
Артикул : б/у-Ф1 КС 2022-05-01/01
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
6 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5- (небольшие следы эксплуатации)
В комплекте: тросик , батарейка
Гарантия 14 дней.
Код товара: 124275
Контроллер дистанционного управления с таймером. Подходит для всех камер EOS с трехконтактным разъёмом типа N3. Таймер может использоваться для автоспуска с заданным интервалом, интервальной фотосъемки и съемки с длительной выдержкой. Таймер поддерживает интервалы от 1 с до 99 часов. Также имеется счетчик срабатываний затвора для ограничения серии. Длина кабеля 80 см.