Вспышка Canon Speedlite EL-100
Код товара : УТ-00075428
Артикул : # 3249C003
18 990 ₽
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Описание
Ваш путь в мир фотографии со вспышкой
- Если вам требуется дополнительный источник освещения, вспышка Speedlite EL-100 добавит именно столько света, сколько необходимо. Независимо от того, снимаете ли вы в темном помещении или на улице в яркий солнечный день, простая в использовании вспышка Speedlite откроет для вас целый мир новых творческих возможностей.
- В автоматическом режиме между совместимыми камерами* и вспышкой Speedlite можно установить соединение, что делает фотосъемку со вспышкой проще, чем когда-либо. К примеру, можно настроить вспышку на срабатывание только в тех случаях, когда камера определяет необходимость в дополнительном освещении. Также на вспышку передается информация о балансе белого и цветовой гамме, поэтому фотографии всегда будут выглядеть естественно.
- Простое переключение режимов вспышки с помощью диска позволяет легко выбирать необходимые настройки для создания идеального кадра.
- Эта мощная вспышка (ведущее число 26 (ISO 100, м)) является достаточно универсальной для подсветки групповых кадров в темных помещениях и заполнения теней при съемке на улице.
- Компактная и легкая вспышка Speedlite EL-100 достаточно портативна, чтобы в вашей сумке нашлось для нее место.
Создавайте мягкое освещение, похожее на дневной свет
- Используйте отражение света от стен и потолка для создания естественного освещения. Головку вспышки Speedlite EL-100 можно повернуть по горизонтали и вертикали, что дает вам полную свободу выбора.
- Головку вспышки с зумом можно установить в положение 24 мм или 50 мм в соответствии с типом используемого объектива.
- При использовании вспышки Speedlite EL-100 для заполнения теней при ярком дневном свете используйте высокоскоростную синхронизацию, которая позволяет использовать более короткую выдержку и не менять выбранные параметры камеры.
Играйте с освещением и создавайте уникальные кадры
- Когда вы будете готовы выйти на новый уровень, многофункциональная вспышка Speedlite EL-100 позволит вам создавать творческое освещение. К примеру, вы сможете использовать эффекты стробоскопа или пульсирования, а также режим синхронизации по второй шторке, в котором вспышка срабатывает в конце экспонирования, а не в начале, что позволяет использовать длинную выдержку при съемке движения.
- Для освещения объектов под разными углами и создания различных стилей освещения попробуйте переключить вспышку Speedlite EL-100 в режим оптического приемника, а затем установите ее отдельно от камеры с помощью подставки, входящей в комплект. Вы сможете освещать объект под разными углами и управлять вспышкой с помощью совместимых с оборудованием EOS встроенных передатчиков Speedlite.
- Вспышка Speedlite EL-100 также может выступать в роли оптического передатчика и управлять несколькими вспышками Canon Speedlite, установленными отдельно от камеры. Вспышки можно распределить по трем отдельным группам (A, B и C)
- С помощью Speedlite EL-100 вы можете выполнять быструю съемку и не упускать ни единого движения объекта. Режим приоритета серийной съемки, доступный при подключении к совместимым камерам*, управляет уровнем мощности и снижает время перезарядки, позволяя использовать вспышку именно тогда, когда необходимо.
- Эта вспышка также располагает ручным режимом, в котором вы можете выбрать нужную мощность вспышки — от полной мощности до 1/128.
Интеллектуальная интеграция с камерами, объективами и аксессуарами EOS
- Для расчета идеальной экспозиции и цвета вспышки для каждого кадра используется информация о расстоянии фокусировки, экспозиции для имеющегося естественного освещения и балансе белого на камере EOS. Это обеспечивает идеальный баланс света от вспышки и естественного освещения на каждом изображении.
- Вспышка включается/отключается вместе с совместимой камерой EOS*, так что вам не придется впустую расходовать заряд аккумулятора или упускать спонтанные кадры.
- Можно использовать с другими аксессуарами для вспышки Canon, например с кабелем для выносной вспышки OC-E3.
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