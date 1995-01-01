Создайте естественное освещение за счет отражения света от стен и потолка либо используя вспышку Speedlite EL-100 отдельно от камеры. В простом автоматическом режиме вам не придется задумываться о технических тонкостях, и вы сможете с легкостью использовать вспышку для создания фотографий на мероприятиях, в компании друзей или в кругу семьи.