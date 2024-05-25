Вспышка Canon Speedlite 600EX-RT (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075903
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-25/04
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140903
Тип вспышки
обычная
Совместимые камеры
Canon
Подробнее о совместимых камерах
камеры EOS DSLR
Ведущее число
60 м
Параметры для ведущего числа
ISO 100, 200мм
Наличие дисплея
есть
Подсветка дисплея
есть
Крепление
башмак
Количество ламп в одной вспышке
1
Углы освещения
Широкоугольный диффузор
есть
Мин. угол освещения
200 мм
Макс. угол освещения
20 мм
Макс. угол освещения (с диффузором)
14 мм
Углы поворота
Поворотная головка
есть
Угол поворота вверх
90 °
Угол поворота вниз
7 °
Угол поворота по горизонтали
360 °
Управление экспозицией
Поддержка режима TTL
есть
Поддержка режима E-TTL
есть
Поддержка режима E-TTL II
есть
Ручная регулировка мощности
есть
Экспокоррекция
есть
Брекетинг
есть
Синхронизация
FP-синхронизация
есть
Синхронизация по задней шторке затвора
есть
Режим ведущей вспышки
есть
Режим ведомой вспышки
есть
Режимы работы
Стробоскопическая вспышка
есть
Подсветка автофокуса
есть
Питание
Тип элементов питания
AA
Количество элементов питания
4
Подключение внешнего питания
есть
Мин. число срабатываний от одного комплекта батарей
100
Макс. число срабатываний от одного комплекта батарей
700
Дополнительные характеристики
Длина
125 мм
Ширина
80 мм
Высота
142 мм
Вес
425 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации
s\n: 023021005437
Комплектация: вспышка, лапка, колпак, набор фильтров, чехол, документация, коробка
Гарантия 90 дней.
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