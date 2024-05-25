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    Вспышка Canon Speedlite 600EX-RT (состояние 5) (б/у)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00075903

    Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-25/04

    • Speedlite 600EX-RT (состояние 5)
    • Speedlite 600EX-RT (состояние 5)
    • Speedlite 600EX-RT (состояние 5)
    • Speedlite 600EX-RT (состояние 5)
    • Speedlite 600EX-RT (состояние 5)

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    Причина уценки:

    незначительные следы эксплуатации

    19 000 ₽

    Гарантия 90 дней

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 140903

    Тип вспышки
    обычная
    Совместимые камеры
    Canon
    Подробнее о совместимых камерах
    камеры EOS DSLR
    Ведущее число
    60 м
    Параметры для ведущего числа
    ISO 100, 200мм
    Наличие дисплея
    есть
    Подсветка дисплея
    есть
    Крепление
    башмак
    Количество ламп в одной вспышке
    1
    Углы освещения
    Широкоугольный диффузор
    есть
    Мин. угол освещения
    200 мм
    Макс. угол освещения
    20 мм
    Макс. угол освещения (с диффузором)
    14 мм
    Углы поворота
    Поворотная головка
    есть
    Угол поворота вверх
    90 °
    Угол поворота вниз
    7 °
    Угол поворота по горизонтали
    360 °
    Управление экспозицией
    Поддержка режима TTL
    есть
    Поддержка режима E-TTL
    есть
    Поддержка режима E-TTL II
    есть
    Ручная регулировка мощности
    есть
    Экспокоррекция
    есть
    Брекетинг
    есть
    Синхронизация
    FP-синхронизация
    есть
    Синхронизация по задней шторке затвора
    есть
    Режим ведущей вспышки
    есть
    Режим ведомой вспышки
    есть
    Режимы работы
    Стробоскопическая вспышка
    есть
    Подсветка автофокуса
    есть
    Питание
    Тип элементов питания
    AA
    Количество элементов питания
    4
    Подключение внешнего питания
    есть
    Мин. число срабатываний от одного комплекта батарей
    100
    Макс. число срабатываний от одного комплекта батарей
    700
    Дополнительные характеристики
    Длина
    125 мм
    Ширина
    80 мм
    Высота
    142 мм
    Вес
    425 г

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: незначительные следы эксплуатации
    s\n: 023021005437
    Комплектация: вспышка, лапка, колпак, набор фильтров, чехол, документация, коробка
    Гарантия 90 дней.
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    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.