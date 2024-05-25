Описание

Код товара: 140903

Тип вспышки

обычная

Совместимые камеры

Canon

Подробнее о совместимых камерах

камеры EOS DSLR

Ведущее число

60 м

Параметры для ведущего числа

ISO 100, 200мм

Наличие дисплея

есть

Подсветка дисплея

есть

Крепление

башмак

Количество ламп в одной вспышке

1

Углы освещения

Широкоугольный диффузор

есть

Мин. угол освещения

200 мм

Макс. угол освещения

20 мм

Макс. угол освещения (с диффузором)

14 мм

Углы поворота

Поворотная головка

есть

Угол поворота вверх

90 °

Угол поворота вниз

7 °

Угол поворота по горизонтали

360 °

Управление экспозицией

Поддержка режима TTL

есть

Поддержка режима E-TTL

есть

Поддержка режима E-TTL II

есть

Ручная регулировка мощности

есть

Экспокоррекция

есть

Брекетинг

есть

Синхронизация

FP-синхронизация

есть

Синхронизация по задней шторке затвора

есть

Режим ведущей вспышки

есть

Режим ведомой вспышки

есть

Режимы работы

Стробоскопическая вспышка

есть

Подсветка автофокуса

есть

Питание

Тип элементов питания

AA

Количество элементов питания

4

Подключение внешнего питания

есть

Мин. число срабатываний от одного комплекта батарей

100

Макс. число срабатываний от одного комплекта батарей

700

Дополнительные характеристики

Длина

125 мм

Ширина

80 мм

Высота

142 мм

Вес

425 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации

s

: 023021005437

Комплектация: вспышка, лапка, колпак, набор фильтров, чехол, документация, коробка

Гарантия 90 дней.

-----