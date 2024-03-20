Вспышка Canon Speedlite 600 EX-RT №1304100336 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074344
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-03-20/2
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
12 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 139344
ведущее число: 60, поворотная, 20-200 мм, TTL, E-TTL, E-TTL II, беспроводная, ведомая, экспокоррекция, брекетинг, FP-синхронизация
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: вспышка, лапка, чехол, комплект отражателей и рассеивателей, коробка.
Гарантия 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.