Вспышка Canon Speedlite 600 EX-RT №0603126561 (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074345 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-03-20/3

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. 12 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 139345 ведущее число: 60, поворотная, 20-200 мм, TTL, E-TTL, E-TTL II, беспроводная, ведомая, экспокоррекция, брекетинг, FP-синхронизация Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: вспышка, лапка, чехол, комплект отражателей и рассеивателей, коробка.

Гарантия 90 дней.

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