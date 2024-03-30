Вспышка Canon Speedlite 580EX II (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074561
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-30
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения.
Гарантия 14 дней
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Описание
Вспышка Speedlite 580EX II - это вспышка, разработанная для фотографов, которые стремятся к профессиональным результатам. Она обеспечивает высокую мощность и точное управление освещением, позволяя создавать яркие и четкие снимки даже в сложных условиях освещения. Снабжена множеством функций, включая автоматическое экспонирование, возможность вращения и наклона, а также поддержку беспроводного управления. Компактный и легкий корпус делает ее удобной в использовании на месте съемки. Сочетая в себе высокое качество и удобство использования, вспышка Speedlite 580EX II идеально подходит для фотографов всех уровней опыта.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения.
Комплектация: чехол.
Гарантия 14 дней.