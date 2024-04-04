Вспышка Canon Speedlite 580EX II s/n C25111 (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074679 Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-04

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Задать вопрос Причина уценки: Царапины и потёртости корпуса; 5 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139680 Краткое описание Canon Speedlite 580EX II:

Canon Speedlite 580EX II – это мощная вспышка с байонетом для цифровых зеркальных фотокамер Canon.

Основные характеристики:

Ведущее число: 58 (GN 60 при ISO 100)

Диапазон зума: 24-105 мм

Поворотная головка: Да (вверх/вниз, влево/вправо)

Режим беспроводной связи: Да

Питание: 4 батарейки AA

Вес: 420 г (без батареек)

Размеры: 75.5 x 133 x 102.5 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса;

Комплектация: чехол, лапка, заглушка башмака; C25111;

Гарантия 14 дней.

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