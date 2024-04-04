Вспышка Canon Speedlite 580EX II s/n C25111 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074679
Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-04
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса;
Гарантия магазина 14 дней
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Описание
Код товара: 139680
Краткое описание Canon Speedlite 580EX II:
Canon Speedlite 580EX II – это мощная вспышка с байонетом для цифровых зеркальных фотокамер Canon.
Основные характеристики:
Ведущее число: 58 (GN 60 при ISO 100)
Диапазон зума: 24-105 мм
Поворотная головка: Да (вверх/вниз, влево/вправо)
Режим беспроводной связи: Да
Питание: 4 батарейки AA
Вес: 420 г (без батареек)
Размеры: 75.5 x 133 x 102.5 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса;
Комплектация: чехол, лапка, заглушка башмака; C25111;
Гарантия 14 дней.