Вспышка Canon Speedlite 550EX (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075616
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-14/02
Причина уценки:
минимальные следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
код товара: 140616
Тип вспышки
обычная
Совместимые камеры
Canon
Подробнее о совместимых камерах
EOS
Ведущее число
55 м
Параметры для ведущего числа
ISO 100, 105мм
Наличие дисплея
есть
Подсветка дисплея
есть
Крепление
башмак
Количество ламп в одной вспышке
1
Углы освещения
Автоматический Zoom
есть
Ручной Zoom
есть
Широкоугольный диффузор
есть
Мин. угол освещения
105 мм
Макс. угол освещения
24 мм
Макс. угол освещения (с диффузором)
17 мм
Длина
112 мм
Ширина
80 мм
Высота
138 мм
Вес
405 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: минимальные следы эксплуатации.
s\n: ON0408
Комплектация: вспышка, чехол
Гарантия 90 дней.
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