Вспышка Canon Speedlite 550EX (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075616 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-14/02

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Задать вопрос Причина уценки: минимальные следы эксплуатации. 4 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание код товара: 140616 Тип вспышки

обычная

Совместимые камеры

Canon

Подробнее о совместимых камерах

EOS

Ведущее число

55 м

Параметры для ведущего числа

ISO 100, 105мм

Наличие дисплея

есть

Подсветка дисплея

есть

Крепление

башмак

Количество ламп в одной вспышке

1

Углы освещения

Автоматический Zoom

есть

Ручной Zoom

есть

Широкоугольный диффузор

есть

Мин. угол освещения

105 мм

Макс. угол освещения

24 мм

Макс. угол освещения (с диффузором)

17 мм Длина

112 мм

Ширина

80 мм

Высота

138 мм

Вес

405 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: минимальные следы эксплуатации.

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: ON0408

Комплектация: вспышка, чехол

Гарантия 90 дней.

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