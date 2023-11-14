Описание

Фотовспышка Canon Speedlite 550EX в хорошем состоянии.

Данная фотовспышка имеет систему автоматического управления E-TTL (Evaluative-Through-The-Lens — оценочный замер через объектив). Она может использоваться в качестве присоединяемой к фотоаппарату вспышки, или как ведущая или ведомая вспышка в беспроводной системе мульти-Speedlite (состоящей из множества вспышек). Вспышка Speedlite 550EX позволяет также производить высокоскоростную синхронизацию (FP вспышку — по фокальной плоскости), при которой происходит синхронизация со всеми выдержками затвора, FE lock (экспопамять при съемке со вспышкой), FEB (Flash Exposure Bracketing — экспозиционный брэкетинг (экспозиционная «вилка») для съемки со вспышкой) и съемку с отраженным светом.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости.

Комплектация: лапка.

Гарантия 14 дней.