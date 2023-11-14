Вспышка Canon Speedlite 550EX (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071611
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-14
Причина уценки:
Мелкие царапины и потёртости.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Фотовспышка Canon Speedlite 550EX в хорошем состоянии.
Данная фотовспышка имеет систему автоматического управления E-TTL (Evaluative-Through-The-Lens — оценочный замер через объектив). Она может использоваться в качестве присоединяемой к фотоаппарату вспышки, или как ведущая или ведомая вспышка в беспроводной системе мульти-Speedlite (состоящей из множества вспышек). Вспышка Speedlite 550EX позволяет также производить высокоскоростную синхронизацию (FP вспышку — по фокальной плоскости), при которой происходит синхронизация со всеми выдержками затвора, FE lock (экспопамять при съемке со вспышкой), FEB (Flash Exposure Bracketing — экспозиционный брэкетинг (экспозиционная «вилка») для съемки со вспышкой) и съемку с отраженным светом.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости.
Комплектация: лапка.
Гарантия 14 дней.