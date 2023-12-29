Вспышка Canon Speedlight 580EX (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072594
Артикул : б/у-Н1 К 2023-12-29
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса.
3 900 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Профессиональная вспышка от известного производителя. Есть синхронизация по передней и задней шторке. Дисплей имеет подсветку.
Питание: АА х 4.
Размеры: 114мм х 134 мм х 76 мм
Вес: 375 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: чехол.
Гарантия 90 дней.
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