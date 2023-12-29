Вспышка Canon Speedlight 580EX (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072594 Артикул : б/у-Н1 К 2023-12-29

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Задать вопрос Причина уценки: Царапины и потёртости корпуса. 3 900 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Профессиональная вспышка от известного производителя. Есть синхронизация по передней и задней шторке. Дисплей имеет подсветку.



Питание: АА х 4.

Размеры: 114мм х 134 мм х 76 мм

Вес: 375 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: чехол.

Гарантия 90 дней.

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