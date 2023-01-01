Штативный адаптер Canon E(B) для RF 100mm F2.8L Macro IS USM
Код товара : УТ-00064333
Артикул : 4517C001
23 900 ₽
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Описание
Кольцо для крепления к штативу E(B) с адаптером используется для установки объектива RF 100mm F2.8L Macro IS USM на штатив. Такая установка обеспечивает лучший баланс, исключает перевешивание объектива при съемке. Резьбовое гнездо 1/4"-20. Кольцо выполнено из металла.