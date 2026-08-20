Фотопринтер Canon Selphy CP1500 Black (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00096509 Артикул: б/у-НМ 2026-08-20/2 Код товара: УТ-00096509 Артикул: б/у-НМ 2026-08-20/2 Код товара: 161509 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Сбоку (в горизонтальной ориентации) на отпечатке малозаметная вертикальная полоса.

S/n:120196012138

Комплектация: коробка, лоток, сетевой адаптер

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: 161509 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Сбоку (в горизонтальной ориентации) на отпечатке малозаметная вертикальная полоса.

S/n:120196012138

Комплектация: коробка, лоток, сетевой адаптер

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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