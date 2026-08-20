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Фотопринтер Canon Selphy CP1500 Black (состояние 5-) (б/у)

  • Selphy CP1500 Black (состояние 5-)
  • Selphy CP1500 Black (состояние 5-)
  • Selphy CP1500 Black (состояние 5-)
  • Selphy CP1500 Black (состояние 5-)
  • Selphy CP1500 Black (состояние 5-)
  • Selphy CP1500 Black (состояние 5-)
  • Selphy CP1500 Black (состояние 5-)
  • Selphy CP1500 Black (состояние 5-)
  • Selphy CP1500 Black (состояние 5-)
  • Selphy CP1500 Black (состояние 5-)
  • Selphy CP1500 Black (состояние 5-)
  • Selphy CP1500 Black (состояние 5-)
  • Selphy CP1500 Black (состояние 5-)
Код товара:УТ-00096509
Артикул:б/у-НМ 2026-08-20/2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 161509

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Сбоку (в горизонтальной ориентации) на отпечатке малозаметная вертикальная полоса.
S/n:120196012138
Комплектация: коробка, лоток, сетевой адаптер
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.