Оригинальный матовый пластиковый рассеиватель для вспышки Canon Speedlite EL-1. Продается на случай повреждения или утери аналогичного рассеивателя, который идет в стандартной комплектации вспышки. Рассеиватель смягчает характер освещения, а также позволяет использовать цветные листовые светофильтры (кладутся под рассеиватель и прижимаются им сверху).