Рассеиватель Canon SBA-EL для Speedlite EL-1
Код товара : УТ-00061440
Артикул : 4320C001
18%
2 790 ₽
2 299 ₽
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Описание
Оригинальный матовый пластиковый рассеиватель для вспышки Canon Speedlite EL-1. Продается на случай повреждения или утери аналогичного рассеивателя, который идет в стандартной комплектации вспышки. Рассеиватель смягчает характер освещения, а также позволяет использовать цветные листовые светофильтры (кладутся под рассеиватель и прижимаются им сверху).