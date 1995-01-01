Canon RF-S 7.8mm f/4 STM Dual – это третий из стереоскопических объективов для создания 3D VR видеороликов, которые можно смотреть на VR-гарнитурах или на смартфонах, установленными в специальные VR-адаптеры (VR-очки для смартфона). RF-S 7.8mm f/4 является самым доступным из таких объективов: он примерно вдвое дешевле RF-S 3.9mm F3.5 STM Dual Fisheye и вчетверо дешевле полнокадрового RF 5.2mm F2.8 L Dual Fisheye. Обратите внимание: на 2025 год он совместим только с 2 камерами – Canon EOS R7 и EOS R50 V. Для обработки изображения вам также потребуется EOS VR плагин для Adobe Premiere или отдельная программа EOS VR Utility (ПО для работы с материалом не входит в комплект поставки и оплачивается отдельно, заранее уточняйте цены и доступность).

Поскольку расстояние между оптическими осями у данного объектива составляет всего 11.6 мм, для достижения оптимального стереоскопического («3D») эффекта объект должен располагаться на расстоянии примерно от 15 до 50 см, при увеличении расстояния эффект снижается. Таким образом, наиболее подходящими сюжетами применения является съемка небольших предметов, еды (и процесса ее приготовления), архитектурных миниатюр и так далее. Canon позиционирует этот объектив как идеальный инструмент для совершения первых шагов в VR видеографии: и он сам, и камеры, с которыми он совместим, стоят относительно недорого.

Описание производителя:

Создавайте потрясающие трехмерные видео и фотографии с объективом Canon RF-S 7.8mm F4 STM DUAL. Моменты ваших приключений вызовут при просмотре на экране не менее яркие эмоции, чем воочию, благодаря углу обзора 63° и автофокусировке с шаговым мотором STM. Смотрите контент с помощью VR-гарнитуры или на смартфоне, подключив к нему стереоскопические очки, и получайте еще более яркие впечатления.

Еще меньше. Еще проще. Еще легче.

Этот сменный двойной объектив позволит пользователям камер с датчиком APS-C снимать потрясающие трехмерные фотографии и видео для последующего просмотра с помощью VR-гарнитуры или на смартфоне. Он весит всего 130 г и едва ли станет для вас лишней нагрузкой.

Целое измерение ярких эмоций

Фокусное расстояние 7.8 мм обеспечивает угол обзора 63°, имитируя человеческое зрение, для создания реалистичных и естественных 3D-изображений, вызывающих наиболее сильные эмоции при просмотре. Оцените фирменное оптическое качество конструкции с 2 UD-линзами.

Бесконечно просто

Удобная в использовании автофокусировка с мотором STM обеспечит четкий фокус на объекте и простую настройку сцен, в то время как диафрагма f/4 позволит эффективно снимать в разнообразных условиях освещения. Наслаждайтесь свободой съемки как в помещениях, так и на улице. Для наилучших результатов снимайте на расстоянии от 0.15 до 0.5 м от объекта съемки. Так вы сможете создавать еще более захватывающие истории крупным планом.

Трехмерное лидерство

Изначальная поддержка камеры EOS R7 и съемки в 4K, а также расширение совместимости на другие камеры с датчиком APS-C позволит еще большему числу создателей контента осваивать съемку трехмерного контента.