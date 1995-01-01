Canon RF-S 3.9mm f/3.5 STM Dual Fisheye – это более доступная версия «двойного фишая» Canon RF 5.2mm f/2.8L, которая совместима с APS-C камерами EOS R7 и EOS R50 V. Поскольку и объектив, и камеры дешевле как минимум вдвое, это открывает доступ к миру стереоскопической VR съемки для широкого круга видеографов. Однако стоит иметь в виду, что угол поля зрения этого объектива уже: он составляет 144° против 190°, таким образом в итоге вы получаете формат не VR180, а VR144, при движении головы в виртуальном шлеме глаза быстрее натыкаются на рамку кадра (примеры можно посмотреть во вкладке Видео).

Для просмотра вам понадобится специализированная VR гарнитура (Apple Vision Pro, Meta Quest 3 и др.) или недорогой держатель для смартфона («VR очки»), первое предпочтительнее. Для обработки изображения вам также потребуется плагин EOS VR для Adobe Premiere или отдельная программа Canon EOS VR Utility (ПО для работы с материалом не входит в комплект поставки и оплачивается отдельно, заранее уточняйте цены и доступность).

Описание производителя:

Думали, что виртуальная реальность — это не для вас? Взгляните на нее иначе. Раскройте свой потенциал создателя историй с этим революционным объективом «двойной рыбий глаз» для создания 3D VR-материалов на камеры APS-C. Благодаря простой автофокусировке STM, широкому полю зрения 144 градуса и расстоянию 60 мм между объективами, которое аналогично расстоянию между глазами человека, вы сможете погрузить свою аудиторию в невероятно реалистичный контент. Это дополнение к линейке EOS VR делает создание материалов 3D VR более доступным для тех, кто увлеченно подходит к историям с полным погружением.

Инновационный дизайн «двойной рыбий глаз»

Идеальная синхронизация перспективы с левого и правого глаз для создания реалистичных трехмерных изображений.

Широкое поле зрения 144°

Зритель сможет свободно осматриваться и не упускать основные моменты истории.

Автофокусировка STM

Быстрая настройка для удобной работы с историей.

Расстояние 60 мм между объективами

Соответствует среднему расстоянию между зрачками человека, что обеспечивает подлинный трехмерный (стереоскопический) эффект при просмотре.

Светосила f/3.5

Позволяет снимать как в помещении, так и на улице.

Покрытие Air Sphere (ASC)

Премиальное покрытие, которое защищает от бликов и двоения изображения.

2 UD-линзы

Стекло со сверхнизкими дисперсионными свойствами обеспечивает высокое качество изображения и предотвращает появление аберраций.

Кольцо управления/фокусировки

Удобное назначение на кольцо управления/фокусировки других функций для оптимизации рабочего процесса.

Совместимость с желатиновыми фильтрами

Встроенный держатель для желатинового фильтра на задней панели позволит вам с легкостью раскрыть свой творческий потенциал.

Совместимо с фильтрами на резьбе

Включает заднюю резьбу 30.5 мм для фильтров нейтральной плотности и прочих эффектов.