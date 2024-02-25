Объектив Canon RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073607
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-25
Причина уценки:
состояние нового ( из раскитовки)
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138607
Байонет: Canon RF-S
Фокусное расстояние: 18-45 мм
Относительное отверстие: 1:4.5 - 1:6.3
Минимальная диафрагма: 1:22 - 1:32
Минимальная дистанция фокусировки: 0.2 м (широкий угол) - 0.35 м (теле)
Угол поля зрения: 64° 30' - 28° 20', 45° 30' - 19° 05', 74° 20' - 33° 40' (горизонтальный / вертикальный / диагональный)
Конструкция объектива: 7 элементов в 7 группах, из них 2 асферических
Диаметр светофильтра: 49 мм
Число лепестков диафрагмы: 7
Физические характеристики
Вес: 130 г
Размеры: 69 х 44.3 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: состояние нового ( из раскитовки)
s\n: 3622001284
Комплектация: передняя и задняя крышка
Гарантия 90 дней.
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