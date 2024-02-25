Описание

Код товара: 138607

Байонет: Canon RF-S

Фокусное расстояние: 18-45 мм

Относительное отверстие: 1:4.5 - 1:6.3

Минимальная диафрагма: 1:22 - 1:32

Минимальная дистанция фокусировки: 0.2 м (широкий угол) - 0.35 м (теле)

Угол поля зрения: 64° 30' - 28° 20', 45° 30' - 19° 05', 74° 20' - 33° 40' (горизонтальный / вертикальный / диагональный)

Конструкция объектива: 7 элементов в 7 группах, из них 2 асферических

Диаметр светофильтра: 49 мм

Число лепестков диафрагмы: 7

Физические характеристики

Вес: 130 г

Размеры: 69 х 44.3 мм

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: состояние нового ( из раскитовки)

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: 3622001284

Комплектация: передняя и задняя крышка

Гарантия 90 дней.

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