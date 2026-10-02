Объектив Canon RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние like new) (б/у)

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Код товара: УТ-00097776 Артикул: б/у-Н1 К 2026-10-02/3 Код товара: УТ-00097776 Артикул: б/у-Н1 К 2026-10-02/3 УТ-00097776 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: like new; без следов использования;

S/n:6561091747;

Комплектация: крышки;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 180 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание УТ-00097776 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: like new; без следов использования;

S/n:6561091747;

Комплектация: крышки;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 180 дней. Видео Наш обзор

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