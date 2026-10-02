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Объектив Canon RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние like new) (б/у)

  • RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние like new)
  • RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние like new)
  • RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние like new)
  • RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние like new)
  • RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние like new)
  • RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние like new)
  • RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние like new)
Код товара:УТ-00097776
Артикул:б/у-Н1 К 2026-10-02/3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

УТ-00097776

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: like new; без следов использования;
S/n:6561091747;
Комплектация: крышки;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 180 дней.