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Объектив Canon RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-) (б/у)

  • RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
Код товара:УТ-00094943
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-06-24/20

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Код товара: 159943

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потёртости
Пробег: нет информации
S/n: 5362056762
Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.