Объектив Canon RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00094943
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-06-24/20
Код товара:УТ-00094943
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-06-24/20
Объектив, системаCanon RF-S
Тип б/у товараОбъективы
Код товара: 159943
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потёртости
Пробег: нет информации
S/n: 5362056762
Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потёртости
Пробег: нет информации
S/n: 5362056762
Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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