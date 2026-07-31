Объектив Canon RF-S 14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00095880 Артикул: б/у-НМ 2026-07-31/2 Код товара: УТ-00095880 Артикул: б/у-НМ 2026-07-31/2 Объектив, система Canon RF-S Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: УТ-00095880 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации

Пробег: нет информации

S/n: 1571505734

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Canon RF-S Тип б/у товара Объективы Описание Код товара: УТ-00095880 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации

Пробег: нет информации

S/n: 1571505734

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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