Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив Canon RF-S 14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ (состояние 5-) (б/у)

  • RF-S 14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ (состояние 5-)
  • RF-S 14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ (состояние 5-)
  • RF-S 14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ (состояние 5-)
  • RF-S 14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ (состояние 5-)
  • RF-S 14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ (состояние 5-)
  • RF-S 14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ (состояние 5-)
  • RF-S 14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ (состояние 5-)
Код товара:УТ-00095880
Артикул:б/у-НМ 2026-07-31/2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Код товара: УТ-00095880

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации
Пробег: нет информации
S/n: 1571505734
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.